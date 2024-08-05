2024.08.05 12:19

Источники: мэр Вильнюса думает о новом виде транспорта в городе

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ru.DELFI.lt
Saulėlydis Vilniuje
Saulėlydis Vilniuje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Источники портала MadeinVilnius.lt сообщают, что в Вильнюсе всерьез обсуждают введение нового вида транспорта. Очевидно, что это не будет метро или трамвай.

Речь идет о водном транспорте. В других странах этот вид транспорта – не новость. Водный транспорт - это популярная и важная часть системы во многих городах Европы, особенно в находящихся у воды.

Муниципальная компания „Услуги сообщения“ пока не подтвердила, что такой вид транспорта планируется. Однако она не исключает, что в будущем такой вид транспорта может появиться в столице.

„В плане гармоничной мобильности Вильнюсского муниципалитета есть раздел, посвященный развитию водного транспорта, однако пока в планах нет его развития – в будущем этот вопрос может обсуждаться“, – сказала представитель „Услуг сообщения“ Эгле Крушинскайте.

Во многих городах Европы, например, в Венеции, Амстердаме, Стокгольме, Хельсинки, Копенгагене, Гамбурге, Осло, Лондоне, Лиссабоне и Стамбуле можно пользоваться услугами водного транспорта. Там есть водные трамваи, паромы и другие виды транспорта, который включен в систему общественного транспорта.

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