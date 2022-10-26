Источник в Погранслужбе Литвы: Собчак приехала в Литву по израильскому паспорту

"Она приехала в Литву по израильскому паспорту", – указал источник.

О приезде Собчак в Литву, опираясь на данные источников, в среду сообщили российские и литовские СМИ.

Агентство РИА "Новости" со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией", сообщило, что журналистка через Беларусь уехала в Литву. Собеседник агентства не уточнил, с чем связана эта поездка. Схожую информацию опубликовало и агентство ТАСС.

Утверждается, что к тому моменту уже было выписано постановление о задержании Собчак. Ранее о планируемом задержании журналистки в московском аэропорту Внуково писал Telegram-канал Baza.

Телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, сообщает Meduza. По его словам, Собчак подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ). За это предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

25 октября стало известно о задержании Кирилла Суханова, коммерческого директора медиахолдинга "Осторожно Media", созданного Собчак. Мужчину обвиняют в "вымогательстве"; по данным источников РИА "Новости" и ТАСС, Собчак и Суханов (а также задержанный ранее бывший главный редактор глянцевого журнала Tatler Ариан Романовский) якобы требовали у бизнесменов и чиновников деньги за нераспространение в Telegram негативной информации о них. Провластный Telegram-канал "112" утверждал, что потерпевшим по этому делу выступает Василий Бровко — директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" и муж медиаменеджера Тины Канделаки.

Предъявленные ее сотруднику обвинения Собчак назвала "бредом, смехом и нонсенсом", а также обвинила российские власти в оказании давления на СМИ. "К нам не за что подкопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело", — написала она вчера поздно вечером в своем Telegram-канале