Исследовательская группа составила список самых надежных паспортов: к каким относится литовский

Этот рейтинг составлен с учетом того, в какое количество стран гражданин может поехать без визы или может получить визу на месте. На втором месте рейтинга - Сингапур (190 стран).
На третьем - Германия и Южная Корея (189). Литва, Исландия, Польша и Словакия находятся на 11-м месте (181 страна).
Латвия и Словения занимают 12-место (180 стран), Эстония находится на 13-м месте (179).
10 стран с лучшими паспортами в мире:
1. Япония (191);
2. Сингапур (190);
3. Германия и Южная Корея (189);
4. Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (188);
5. Австрия, Дания (187);
6. Франция, Нидерланды, Ирландия, Португалия, Швеция (186);
7. Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США (185);
8. Австралия, Чехия, Греция, Мальта (184);
9. Канада (183);
10. Венгрия (183).
С российским паспортом без визы можно попасть в 116 стран (50 место), с белорусским – в 75 (70), с сирийским (29), иракским (28) и афганским (26). Последние три страны находятся в самом низу рейтинга.
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