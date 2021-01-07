Исследовательская группа составила список самых надежных паспортов: к каким относится литовский

Этот рейтинг составлен с учетом того, в какое количество стран гражданин может поехать без визы или может получить визу на месте. На втором месте рейтинга - Сингапур (190 стран).

На третьем - Германия и Южная Корея (189). Литва, Исландия, Польша и Словакия находятся на 11-м месте (181 страна).

Латвия и Словения занимают 12-место (180 стран), Эстония находится на 13-м месте (179).

10 стран с лучшими паспортами в мире:

1. Япония (191);

2. Сингапур (190);

3. Германия и Южная Корея (189);

4. Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (188);

5. Австрия, Дания (187);

6. Франция, Нидерланды, Ирландия, Португалия, Швеция (186);

7. Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США (185);

8. Австралия, Чехия, Греция, Мальта (184);

9. Канада (183);

10. Венгрия (183).

С российским паспортом без визы можно попасть в 116 стран (50 место), с белорусским – в 75 (70), с сирийским (29), иракским (28) и афганским (26). Последние три страны находятся в самом низу рейтинга.