Исследователь: Путин специально использует тактику дезориентации, которой научился в КГБ

"В. Путин всегда так делает. Использует методологию, которой его, вероятно, научили в КГБ, и он сам пришел к выводу, что она действительно работает. В. Путин постоянно меняет свои цели, каждый раз называя новые, и ты всегда чувствуешь себя дезориентированным”, — заявил журналист The Insider Тимур Олевский украинскому новостному каналу.

Он уточнил, что нормальный человек всегда склонен искать логику в этих словах. Поэтому начинаешь задумываться, насколько глупы и бессмысленны цели развязанной им войны.

“Пока мы рассматриваем это, он назвал еще три цели, мы также начинаем их анализировать и таким образом “зацикливаться”. С другой стороны, если первые цели войны оказались неубедительны, приводятся еще несколько в надежде, что люди их примут и поймут. Важно понимать, что все это обман”, — сказал российский журналист Т. Олевский.

Он упомянул, что не надо верить В. Путину, анализировать цели войны в Украине, которые он называет, потому что только он сам знает истинные причины агрессии против Украины. Это может быть желание отомстить украинцам, выбравшим европейский путь, и победить их, стремление что-то доказать Западу, в конце концов – сохранить свою власть и передать ее преемнику.

“Такие люди борются не за идеалы, а за свое благополучие. Поэтому ему нужно оставаться на своем троне как можно дольше, из-за чего и происходит эта война.

Если бы не война, В. Путину неизбежно пришлось бы уйти в течение десяти лет, а когда он уйдет, ему придется забрать с собой всю свою семью. Да и уезжать он не очень хочет”, — предположил журналист The Insider Т. Олевский.

Нежеланий уйти от власти и желание жить роскошной жизнью бывшего главы страны может быть обосновано верой в свою историческую миссию.

“Он воображает, что может повторить исторические события, которые произошли до него. Поэтому он скорее всего смотрит на нынешнее положение на фронте через опыт Великой Отечественной войны, начало которой было для России очень тяжелым, она едва успела отстоять Москву.

Поэтому вполне реально, что В.Путин решил выждать, а потом – рвануть вперед, как это было во время Второй мировой войны”, – резюмировал Т. Олевский.