Исследование: жители стран Балтии не планируют отказываться от наличных

Исследование платежных привычек жителей стран Балтии было заказано ЗАО "CHS Investment Group", которое управляет охранными и инкассаторскими компаниями "Eurocash1" в Литве, Латвии и Эстонии. Репрезентативный опрос провело агентство по сбору данных "Norstat", которое онлайн опросило более 3 тыс. взрослых жителей стран Балтии.

Анализируя пользователей, чаще всего использующих наличные деньги, по полу, возрасту, месту жительства, выяснилось, что во всех странах наличные деньги больше предпочитают мужчины, чем женщины. В Литве наличные предпочитают 25 проц. мужчин и 19 проц. женщин, в Латвии доля таких жителей составляет 19 проц. и 17 проц., в Эстонии – 18 проц. и 8 проц. соответственно.