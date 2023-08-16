Исследование: жители стран Балтии не планируют отказываться от наличных

Исследование платежных привычек жителей стран Балтии было заказано ЗАО "CHS Investment Group", которое управляет охранными и инкассаторскими компаниями "Eurocash1" в Литве, Латвии и Эстонии. Репрезентативный опрос провело агентство по сбору данных "Norstat", которое онлайн опросило более 3 тыс. взрослых жителей стран Балтии.
Анализируя пользователей, чаще всего использующих наличные деньги, по полу, возрасту, месту жительства, выяснилось, что во всех странах наличные деньги больше предпочитают мужчины, чем женщины. В Литве наличные предпочитают 25 проц. мужчин и 19 проц. женщин, в Латвии доля таких жителей составляет 19 проц. и 17 проц., в Эстонии – 18 проц. и 8 проц. соответственно.
Привычки оплаты наличными литовцев и латвийцев схожи, а эстонцев – отличаются. В Литве и Латвии расплачиваться наличными чаще всего (до 28 проц.) предпочитают мужчины в возрасте 50-59 лет.
В октябре прошлого года исследование, опубликованное Европейским центральным банком (ЕЦБ) "Использование наличных денег компаниями, работающими в еврозоне", показало, что за последнее десятилетие количество наличных банкнот в еврозоне увеличилось с 913 млрд. евро до 1,57 трлн. евро.
96 проц. компаний, участвовавших в исследовании, утверждают, что обеспечивают оплату наличными. Среди других популярных способов оплаты были перечислены следующие: кредитные карты (принимают 87 проц. компаний), бесконтактные платежные карты (82 проц.), дебетовые карты (80 проц.), банковские переводы (75 проц.). Пока менее половины компаний принимают платежи другими способами: подарочными картами (48 проц.), прямым дебетом (45 проц.), банковскими чеками (33 проц.), мобильными платежами (30 проц.), Paypal (29 проц.) и другими способами. (например, криптовалютой) – 3 проц.
Среди стран, где проводилось исследование ЕЦБ, Словакия заняла первое место по доле компаний, отдающих предпочтение наличной оплате (45 проц.), за ней следуют Германия (36 проц.) и Кипр (33 проц.). Латвия заняла 5-е место (27 проц.), Литва – 13-е (14 проц.), Эстония – 17-е (9 проц.).
Согласно данным исследования, проведенного по заказу ЕЦБ, 100 проц. эстонских компаний, 99 проц. латвийских и 95 проц. литовских компаний, участвовавших в исследовании, планируют продолжить прием наличных в ближайшие годы.