Согласно данным проведенного в этом году исследования, 47% всех жителей ЕС в возрасте 16–74 лет видели на сайтах или в социальных сетях не соответствующую действительности или сомнительную информацию, однако всего около одной четвертой (23%) жителей проверили ее достоверность.

В Литве эта часть была самой небольшой и достигала 11%. За ней следуют Румыния (12%) и Польша (16%), утверждает Евростат.

Самая большая часть таких жителей была в Нидерландах (45%), Люксембурге (41%) и Ирландии (39%).