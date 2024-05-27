Исследование: жители Литвы оценивают год с оптимизмом, но тратить деньги не планируют

По данным исследования, 72 проц. респондентов с оптимизмом оценивают 2024 год с финансовой перспективы. Несмотря на это, только 22 проц. респондентов обычно планируют свои расходы в этом году, тогда как 70 проц. жителей готовятся ограничить необязательные расходы, а 8 проц. полагают, что в этом году им придется существенно затянуть пояса.

Опрос показал, что пандемия, третий год войны в Украине и инфляция побудили жителей задуматься о наличии безопасной финансовой подушки. 81 проц. из них указывают, что часть своих доходов они направляют на сбережения и обычно откладывают 5-10 проц. семейного бюджета.