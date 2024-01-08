Исследование: жители Литвы хорошо оценивают свою способность распознавать дезинформацию

По данным исследования, 65% респондентов утверждают, что никогда не пользуются распространяющими дезинформацию российскими и белорусскими каналами, только 8% принявших участие в исследовании сказали, что пользуются этими каналами каждый день или хотя бы раз в неделю.
63% респондентов ответили, что больше всего фейковых новостей они замечают в социальных сетях. Такая же часть из них также считает, что управляющие социальными сетями не реагируют должным образом на дезинформацию – совершенно не занимаются ее опровержением и предотвращением (25%) или скорее не занимаются (38%).
В ходе опроса жители страны очень четко указали социальные сети как канал, наиболее часто используемый для дезинформации. И хотя их платформы не являются авторами дезинформации или исполнителями информационных инцидентов, это не препятствует распространению дезинформации.
Результаты исследования показывают, что граждане довольно часто замечают дезинформацию.
Целых 44% респондентов указали, что раз в неделю и чаще замечают в СМИ или социальных сетях сообщения, которые они считают дезинформацией. Принявшие участие в исследовании отметили, что чаще всего замечают дезинформацию в сообщениях о войне в Украине (15%), COVID-19 и прививках (8%), а также о войне Израиля и ХАМАС (5%).
Исследование также показало, что жители Литвы достаточно хорошо оценивают свою способность распознавать дезинформацию: 44% респондентов утверждают, что очень хорошо или хорошо распознают целенаправленно распространяемую ложную информацию, а 29% оценивают свою способность распознавать дезинформацию как среднюю.
В ходе исследования, проведенного по заказу правительства, было опрошено 1 015 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.