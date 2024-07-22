Исследование: заказ еды на дом и оценка – от 3 до 9 баллов

Коробка была неплотно закрыта
Первая попытка - тортилья с говядиной и салатом из свежих овощей из ресторана iLunch. Цена 6,40 евро – 4,9 Eur за блюдо и 1,5 евро за салат. Курьер привез заказ через 30 минут.
Крышка коробки была плохо закрыта. Не трагедия, но, кажется, до нее был всего шаг. В коробке все лежит на своих местах.
Еда хорошая, только края тортильи затвердели и не хватало обещанной кукурузы.
7 баллов.
Бутерброд из теста для пиццы с начинкой
В ресторане Pizza express был заказан а-ля бутерброд, ингредиенты (курятина, шампиньоны, сыр и сладкий перец) были завернуты в тонкий блин из теста для пиццы (8 евро).
Еду доставили через 25–30 минут.
Ужин разочаровал. Соус был в одном пакете с бутербродом, поэтому стал теплым. Не удалось распознать ни курицу, ни сыр, торчали лишь кусочки сладкого перца, немного ситуацию спасал чесночный соус.
Само блюдо не напоминало то, что видно на картинке в интернете.
Правда, порция была большой., если бы блюдо было съедобным, хватило бы на двоих.
3 балла.
Много вкусов в одном
На этот раз была доставка обеда в офис из ресторана Sushi lounge, заказ - Poke Bowl (13,99 евро), в блюде должен быть рис, лосось, авокадо, манго, ананас, редька, свекла, морковь и соус.
Курьер не опоздал.
Блюдо было отличным на вкус. Порция большая.
9 баллов.
Итог:
Заказ еды на дом - хороший выход в разных ситуациях, помогает экономить время.
Курьеры доставляют еду быстро и без опозданий.
Цены приемлемые.
Есть варианты, где не надо платить за доставку.