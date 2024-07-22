Исследование: заказ еды на дом и оценка – от 3 до 9 баллов

Коробка была неплотно закрыта

Первая попытка - тортилья с говядиной и салатом из свежих овощей из ресторана iLunch. Цена 6,40 евро – 4,9 Eur за блюдо и 1,5 евро за салат. Курьер привез заказ через 30 минут.

Крышка коробки была плохо закрыта. Не трагедия, но, кажется, до нее был всего шаг. В коробке все лежит на своих местах.

Еда хорошая, только края тортильи затвердели и не хватало обещанной кукурузы.

7 баллов.

Бутерброд из теста для пиццы с начинкой

В ресторане Pizza express был заказан а-ля бутерброд, ингредиенты (курятина, шампиньоны, сыр и сладкий перец) были завернуты в тонкий блин из теста для пиццы (8 евро).

Еду доставили через 25–30 минут.