Исследование: возросла обеспокоенность жителей Литвы по поводу непосредственной угрозы войны

"По сравнению с опросом поведения потребителей, проведенным осенью, мы замечаем, что обеспокоенность по поводу инфляции немного возросла, но все еще ниже, чем год назад", - цитируется в опубликованном сообщении глава по стратегиям Havas Group Томас Маркунас.
"Однако по мере стабилизации экономических показателей оптимизм жителей все же снижался, а непосредственная угроза войны вернулась на первое место в списке вещей, вызывающих наибольшую обеспокоенность", - сказал он, добавив, что это может быть связано не только с продолжающейся войной в Украине, но и с ситуацией в Израиле.
По данным исследования, угрозу войны видят 60 проц. опрошенных – это на 6 проц. пунктов больше, чем за тот же период прошлого года, когда 54 проц. респондентов указывали тревогу по поводу безопасности Литвы, и даже на 13 проц. пунктов больше, чем осенью прошлого года, когда 47 проц. жителей, принявших участие в опросе, ощущали угрозу войны.
Считают, что цены продолжал расти
Оценивая свое финансовое положение, 4 из 10 жителей, принявших участие в исследовании, отмечают, что живут лучше или так же, как и три года назад. Тем не менее, согласно опросу, преобладает мнение, что цены продолжат расти.
По словам главы по стратегиям Havas Group, более половины жителей страны утверждает, что ощущает большой скачок цен, а 40 проц. респондентов имеют устоявшуюся корзину покупок, ценят рациональные покупки и стараются экономить.
Количественное исследование по заказу Havas Group 1-10 марта 2024 года онлайн провела компания Norstat LT. Исследование представляет мнение жителей Литвы в возрасте 18-65 лет.
В опросе приняли участие 500 респондентов. Погрешность результатов – до 4,4 проц.