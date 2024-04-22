Исследование: возросла обеспокоенность жителей Литвы по поводу непосредственной угрозы войны

"По сравнению с опросом поведения потребителей, проведенным осенью, мы замечаем, что обеспокоенность по поводу инфляции немного возросла, но все еще ниже, чем год назад", - цитируется в опубликованном сообщении глава по стратегиям Havas Group Томас Маркунас.

"Однако по мере стабилизации экономических показателей оптимизм жителей все же снижался, а непосредственная угроза войны вернулась на первое место в списке вещей, вызывающих наибольшую обеспокоенность", - сказал он, добавив, что это может быть связано не только с продолжающейся войной в Украине, но и с ситуацией в Израиле.