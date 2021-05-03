Исследование вопроса отношения жителей к партнерству: Раскявичюс считает, что мнение изменится

На вопрос "одобряете ли вы принятие в Литве закона о партнерстве, который расширит гражданские права однополых пар" да или скорее да ответили 19,5% респондентов ("да" выбрали 8,1%, "скорее да" – 11,4%).

Большая часть участников опроса – 70,3% выбрали ответ "нет" (54,8%) или скорее "нет" (15,5%).

10,2% участников опроса не ответили на вопрос.

Согласно данным опроса, больше одобряли принятие закона женщины (22,5%), чем мужчины (16,1%).

Закон не одобрили – 71,5% и 69,3% женщин.

12,4% мужчин и 8,2% женщин не ответили на этот вопрос.

Основная разница была в возрасте респондентов. В возрастной группе до 29 лет "да" или "скорее да" выбирали 45,6%, а нет или скорее нет – 40,4% респондентов, 14% не ответили на вопрос.

В возрастных группах 30–39 и 40–49 лет результаты схожи – 2/3 против. В группе 30–39 mьет принятие закона одобряют 24,5% респондентов, не одобряют – 67,1%, 8,4% - не ответили.

Соответственно в группе 40–49 лет предложение одобрили 21,8%, не одобрили – 69,8%, 8,4% - не ответили.

В группе 50-59 лет 13,9% одобряют, а 76,1% не одобряют, еще 10% не ответили на вопрос.

В группе 60–69 лет одобряют 11,9%, не одобряют 79,9%. Еще 8,2% не ответили.

В группе старше 70 лет одобряют 5%, не одобряют – 81,4%, не ответили - 13,6%.

В группе студентов и школьников закон о партнерстве одобряют 53%, не одобряют 33,3% респондентов.

Глава Vilmorus Владас Гайдис сказал Delfi, что основная разница - это разница поколений.

"За выступают 46% молодежи. Кроме того, больше людей с высшим образованием и с большими доходами выступают за такое решение", – сказал он, заметив, что молодежь более толерантна.

Депутат Раскявичюс сказал, что результаты опроса были "ожидаемыми".

Он заметил, что на такие результаты влияет и напряжение в обществе по этому вопросу.

Он предположил, что если в Литве провести вопрос на тему, надо ли вернуть смертную казнь (ее в Литве нет больше 20 лет), ответы тоже удивили бы.

Раскявичюс сказал, что законы инициируют не потому, что их кто-то поддерживает. "Они нужны для защиты определенной группы общества", – сказал депутат.

Он заметил и неверную формулировку вопроса. "В вопросе сказано, одобряют ли предоставление гражданских прав однополым парам". Но я хочу сказать, что этот закон касается не только однополых пар, но и разнополых", – сказал депутат.

По его словам, Департамент статистики отмечает, что в Литве в группе 20-59 лет полмиллиона жителей никогда не были в браке.

"Мы как политики не должны выяснять, почему люди не вступают в брак, мы можем предложить им альтернативы, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности", – сказал он.

По словам Раскявичюса, в других странах Европы большого одобрения этот закон не вызвал.

"Не было ни одного государства, которое принимая такой закон, ощущало бы поддержку общества. Все время сначала принимают закон, а потом появляется поддержка общества", – сказал он.

Представитель Литовского центра мониторинга прав человека Юрате Юшкайте сказала Delfi, что сама формулировка вопроса была некорректной.

"Во-первых, удивляет сама формулировка - спрашивали, надо ли расширить гражданские права однополых лиц. Имеется в виду, что права есть и их хотят расширить. Я бы сказала, что неверная точка отсчета", – сказала она.

"Более честным подходом было бы спросить – одобряете ли вы, что однополым парам не прошлось платить налог при вступлении в права наследования, если он умирает. Это гражданские права, конкретная, земная, ясная ситуация", – сказала Юшкайте.

Депутат от консерваторов Лауринас Кащюнас сказал Delfi, что его удивляет выдвижение таких идей во время пандемии.

"Стамбульская конвенция, смена пола с 14 лет, идея закона о нацменьшинствах, многоязычия на мероприятиях в некоторых регионах, попытка ограничить свободу слова, целый букет других вопросов не в свое время. Они вызывают в обществе культурные войны, это нездорово", – сказал он Delfi.

Кащюнас сказал, что сам он не одобряет закон о партнерстве. Он сказал, что есть иной путь – договор об общем проживании. Это предложение зарегистрировано, в первом чтении его одобрили, ведется обсуждение в Комитете по праву и правопорядку.

"Он позволит людям решать практические вопросы. Например, получать информацию из больницы, решать вопросы наследства, аренды. Все это можно решить без закона о партнерстве", – сказал Кащюнас, заметив, что существенная разница между законом о партнерстве и договоре о совместном проживании, поскольку закон о партнерстве - это временная замена закона о браке.