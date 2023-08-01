Исследование: вильнюсцы оценили качество жизни в столице Литвы

Исследование показало, что в плане безопасности 60% вильнюсцев не видят перемен в городе. Но большая часть участников опроса сказала, что с серьезными опасностями в своем окружении не сталкивалась. Реже всего сталкиваются с кражами (7,6 баллов из 10) и пожарами (7,5), чаще всего с ДТП (5,1).

Несмотря на то, что транспорт в городе жители оценивают лучше всего, всего 4 из 10 вильнюсцев считают, что ситуация с сообщение в городе улучшается. Исследование показало, что больше всего вильнюсцы недовольны парковками (5,1 баллов из 10), заторами (5,8) и состоянием тротуаров (5,9). Лучше оценивают возможность сообщения с помощью общественного транспорта – частоту рейсов оценивают на 7,2 балла, разнообразие маршрутов на 7,4.

Исследование показало, что несмотря на то, что в Вильнюсе часто ругают систему сообщения, этот аспект жители оценивают лучше всего – в среднем 7,4 баллов из 10. Хуже всего жители оценивают услуги – всего 6,3 балла. Безопасность оценивают в 6,9, чистоту и порядок в городе – в 6,7 баллов, а зеленые зоны и зоны развлечений – 6,6 баллов из 10.

Что касается чистоты и порядка, почти 40% считают, что тут Вильнюс идет вперед. Лучше всего оценивается возможность сортировки мусора (7,4) и шум в местах проживания (6,7). Хуже респонденты оценивают инициативы общин в вопросе поддержания чистоты и порядка (4,9) и уборку тротуаров (5,8).

Исследование показало, что для 93% вильнюсцев важны зеленые зоны и места развлечений, но меньше половины участников опроса (41%) сказали, что состояние таких мест рядом с их домом улучшилось.

По словам горожан, рядом с их домом достаточно парков (7,3 баллов) и других зеленых пространств (7,1). Однако людям не хватает объектов культуры и искусства (4,9), водоемов (5,4) и территорий для общения с соседями, где были бы скамейки или места для костров (5,9).

Исследование показало, что самая насущная проблема для жителей - предложение частных и государственных услуг. 31% сказал, что в этом плане ситуация улучшается, а почти 60% считают, что ничего не изменилось.