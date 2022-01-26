Исследование: в прошлом году рост контрабанды сигарет в Литве был рекордно высоким

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации производителей табака Арнаса Невераускаса, бюджет страны несет значительные убытки из-за контрабанды.
"Размер рынка контрабандных сигарет и тенденции его роста свидетельствуют о том, что контрабанда сигарет представляет собой огромную проблему для экономики, бюджета и национальной безопасности Литвы", - отметил в пресс-релизе Невераускас.
82% сигарет в обход пошлин поступило в Литву из Беларуси - сигареты, произведенные здесь, составили 18,1% всех сигарет, выкуриваемых в Литве.
Исследование также показало, что контрафактные сигареты составляют 1% всего легального рынка. По данным Национальной ассоциации производителей табака, они обычно попадают в Литву с нелегальных фабрик в Латвии.
Сообщается, что в прошлом году Криминальная служба Таможни Литвы задержала около 19 млн пачек контрабандных сигарет.
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