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В третьем квартале 2021 года доля контрабандных сигарет в Литве составила более одной пятой части всего рынка (22%) - это самый высокий показатель с 2014 года, свидетельствует исследование пустых пачек, проведенное компанией Nielsen.
Исследование: в прошлом году рост контрабанды сигарет в Литве был рекордно высоким
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По словам исполнительного директора Национальной ассоциации производителей табака Арнаса Невераускаса, бюджет страны несет значительные убытки из-за контрабанды.

"Размер рынка контрабандных сигарет и тенденции его роста свидетельствуют о том, что контрабанда сигарет представляет собой огромную проблему для экономики, бюджета и национальной безопасности Литвы", - отметил в пресс-релизе Невераускас.

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82% сигарет в обход пошлин поступило в Литву из Беларуси - сигареты, произведенные здесь, составили 18,1% всех сигарет, выкуриваемых в Литве.

Исследование также показало, что контрафактные сигареты составляют 1% всего легального рынка. По данным Национальной ассоциации производителей табака, они обычно попадают в Литву с нелегальных фабрик в Латвии.

Сообщается, что в прошлом году Криминальная служба Таможни Литвы задержала около 19 млн пачек контрабандных сигарет.

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