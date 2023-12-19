Исследование: в Литве женщины уделяют больше внимания рождественским подаркам, чем мужчины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotr.
Asociatyvioji nuotr.
ФОТО: Shutterstock
8 из 10 жителей страны уже запланировали, какие подарки подарят своим близким по случаю предстоящих зимних праздников. Правда, мужчины, как правило, склонны тратить меньше денег на подарки и выбирают их быстрее. Женщины выбору подарков уделяют гораздо больше внимания, свидетельствует исследование, проведенное по заказу банка SEB.

Согласно опросу, 12% жителей планируют в этом году потратить на подарки до 50 евро – такой ответ выбрали 13% мужчин и 11% женщин.

Тогда каждый второй житель будет дарить своим родственникам подарки стоимостью от 100 до 250 евро (51% мужчин и 57% женщин, принявших участие в опросе).

Каждый седьмой планирует подарочную корзину стоимостью более 250 евро. Опять же, чаще женщины (11%), чем мужчины (9%).

Эксперт банка SEB по личным финансам Сигита Строцките-Варне отмечает, что женщины уделяют больше внимания подаркам и созданию праздника – это можно увидеть и при планировании расходов.

"Мужчин, которые планируют ничего не дарить на праздниках, вдвое больше, чем женщин. Это показывает, что женщины уделяют подаркам гораздо больше внимания. Такое отношение отражается и на бюджете подарков – у женщин запланированная сумма выше, чем у мужчин", - сказала она.

Исследование также показало, что больше женщин, чем мужчин, тратят большую часть своего бюджета на подарки детям.

Более 50% подарочного бюджета на подарки детям выделяют 17% женщин и только 13% мужчин соответственно, от одной трети до половины подарочного бюджета на подарки детям выделяют 14% женщин по сравнению с 12% мужчин.

Различия также можно увидеть при сравнении торговых мест, где мужчины и женщины чаще покупают подарки.

Хотя торговые центры являются наиболее популярным местом покупки подарков среди представителей обоих полов (63% мужчин, 60% женщин соответственно), женщины гораздо чаще выбирают меньшие по размеру торговые центры и чаще делают подарки сами.

На рождественских ярмарках каждая пятая женщина и каждый восьмой мужчина планировали купить хотя бы один из подарков.

Женщины также гораздо чаще выбирали изделия, изготовленные ремесленниками (11% по сравнению с 7% мужчин).

При выборе подарков мужчины отдают предпочтение товарам массового производства – 43% дарят именно такие товары в качестве подарков на праздники.

Исследование провела компания Norstat, в ноябре этого года по всей Литве было опрошено 1 000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.

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