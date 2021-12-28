Половина респондентов (49,9%) считает, что президент Литвы Гитанас Науседа должен обратиться с этим вопросом в Конституционный Суд (КС), не одобряют такое решение всего 21,1% респондентов.

Исследование показало, что всего 28,2% участников опроса одобряют связь "паспорта возможностей" с получением третьей дозы вакцины (против 53,7%). "Паспорт возможностей" как инструмент управления пандемией респонденты оценивают по-разному: не одобряют 45,7%, одобряют 43%.

По сравнению с данными за сентябрь 2021 г., количество одобряющих документ не изменилось (42,3% в сентябре и 43% в декабре), но не одобряющих стало больше (с 8% в сентябре до 11,3% в декабре).

По словам социолога Живиле Адвилонене, такие данные позволяют утверждать, что общество не видит реального влияния "паспорта возможностей" на результаты управления пандемией, поэтому количество людей, одобряющих документ не растет, а процент сомневающихся увеличивается.

Согласно опросу, документ обычно одобряют респонденты 40-49 лет (44,8%) и старше 70 лет (52,5%). Больше всего не одобряющих этот документ в группах 30-39 (62,8%) и 50-59 лет (60,1%).

Большинство - 81,2% - не одобряет или сомневается в пользе "паспорта возможностей" для детей с 12 лет: 63,4% не одобряют, 17,8% не могут оценить это явление. Одобряют "паспорт возможностей" для детей с 12 лет всего 18,8% респондентов. Чаще всего документ не одобряют респонденты возрастной группы 30-59 лет.

Опрос по заказу ЗАО Ryšiai su visuomene провел центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus. Опрос был проведен 10–18 декабря.