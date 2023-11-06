Исследование в Литве: каждый второй покупатель ищет акции в мобильных приложениях магазинов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Опрос жителей стран Балтии показывает явное изменение привычек жителей Литвы при поиске акций в магазинах – большинство людей охотятся за предложениями в мобильных приложениях, второй по популярности выбор – порталы торговых сетей. По мнению экспертов, одним из двигателей этой тенденции является растущая склонность молодых людей планировать свои покупки с учетом предлагаемых скидок.

В этом году все больше покупателей в Литве ищут акции в мобильных приложениях магазинов – в прошлом году приложениями пользовались 36% жителей, а в этом году – 47%, свидетельствуют данные исследования тенденций покупателей исследовательского агентства Nielsen IQ.

Вторым по распространенности выбором жителей Литвы для поиска акций являются сайты торговых сетей. 4 из 10 жителей Литвы искали информацию там и в прошлом, и в этом году.

Как отмечает руководитель Отдела исследований потребителей Nielsen IQ в странах Балтии Эдита Асакавичене, привычка покупателей все чаще искать акции в приложениях магазинов или других цифровых каналах заметна не только в Литве, но и во всей Европе.

"Можно предположить, что покупатели чаще планируют свои покупки заранее и нуждаются в информации гораздо раньше, чем они доберутся до магазинов, поэтому популярность бумажных листовок с ценами снижается. Рост количества пользователей, использующих мобильные приложения магазинов в Литве, не уникален – эта тенденция наблюдается во многих европейских странах. Мобильные устройства становятся помощниками на каждом этапе, поэтому, когда магазины предлагают собственные приложения, покупатели пользуются их преимуществами", - сказала Э. Асакавичене.

Она добавила, что среди молодежи, которая склонна чаще использовать цифровые каналы, растет число охотников за акциями.

В 2020 году в Литве было 62% ищущих акций в возрасте до 34 лет, а в этом году – уже 86%.

В целом популярность цифровых каналов для поиска акций за год выросла на 9% пунктов, тогда как популярность остальных каналов снизилась на 13% пунктов.

Nuolaidos ir prekių akcijos

Согласно исследованию, только 27% покупателей в настоящее время пользуются ранее чрезвычайно популярными бумажными листовками с ценами – на 8% пунктов меньше, чем в прошлом году.

Распространенность использования других инструментов не слишком изменилась, среди них – рассылки, эл. площадки, где можно сравнивать акции, предлагаемые различными торговыми сетями, социальные сети, информация, передаваемая знакомыми.

Опрос NielsenIQ о покупательских тенденциях был проведен в феврале 2023 года, в опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 15 до 65 лет, проживающих в населенных пунктах с численностью жителей более 10 тыс. человек.

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