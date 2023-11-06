Исследование в Литве: каждый второй покупатель ищет акции в мобильных приложениях магазинов

В этом году все больше покупателей в Литве ищут акции в мобильных приложениях магазинов – в прошлом году приложениями пользовались 36% жителей, а в этом году – 47%, свидетельствуют данные исследования тенденций покупателей исследовательского агентства Nielsen IQ.

Вторым по распространенности выбором жителей Литвы для поиска акций являются сайты торговых сетей. 4 из 10 жителей Литвы искали информацию там и в прошлом, и в этом году.

Как отмечает руководитель Отдела исследований потребителей Nielsen IQ в странах Балтии Эдита Асакавичене, привычка покупателей все чаще искать акции в приложениях магазинов или других цифровых каналах заметна не только в Литве, но и во всей Европе.