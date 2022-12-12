Исследование: в этом году жители не склонны тратиться на рождественские подарки

Согласно опросу, более половины жителей в этом году на праздничные подарки планирует потратить от 50 до 250 евро. Потратить более 250 евро планируют 8 проц. жителей, а превысить рубеж в 500 евро – 2 проц.

Пятая часть респондентов, имеющих детей, говорят, что больше половины всего запланированного бюджета они выделят именно на детские подарки, четверть родителей, чтобы порадовать своих малышей, выделят 30-50 проц. от общего бюджета на подарки.

"Почти половина жителей (46 проц.) готовы потратить на праздники столько же, сколько и в прошлом году. Поскольку инфляция достигла высот, это означает, что придется снизить и ограничить свои ожидания. Особенно важно делать это с детьми – заранее поговорить о том, почему важно выбрать один подарок, обсудить, чего ждут малыши, сопоставить их пожелания с возможностями семейного бюджета", - сказала эксперт по личным финансам банка SEB Сигита Строцките-Варне.

Каждый десятый житель на подарки в этом году больше намерен потратить, чем в прошлом. Треть респондентов утверждает, что сократит свои обычные расходы на подарки.