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Вакцина Pfizer-BioNTech действенна и против дельта-штамма коронавируса, также и в плане защиты от осложнений и смерти, показывает произведенный Департаментом статистики Литвы анализ данных.
Pfizer
Pfizer
© Reuters / Scanpix

В соответствии с данными представленного в среду в правительстве исследования, эффективность этой вакцины против дельта-штамма составляет 77-80%.

"У полностью вакцинированных риск заразиться примерно в пять раз меньше, то есть это вакцина особо высокой эффективности, то есть, я бы сказал, прекрасные результаты", – сказал журналистам представитель Департамента статистики Йонас Бачялис.

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Он подчеркнул, что эффективность вакцины выше для молодых людей и тех, кто привился недавно (эффективность превышает 90%).

В плане госпитализации эффективность вакцины достигает 83-92%. Риск госпитализации для непривитых в десять раз превышает риск для привитых.

Риск умереть для непривитых как минимум в двадцать раз выше, чем для привитых, показал анализ.

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