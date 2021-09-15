В соответствии с данными представленного в среду в правительстве исследования, эффективность этой вакцины против дельта-штамма составляет 77-80%.
"У полностью вакцинированных риск заразиться примерно в пять раз меньше, то есть это вакцина особо высокой эффективности, то есть, я бы сказал, прекрасные результаты", – сказал журналистам представитель Департамента статистики Йонас Бачялис.
Он подчеркнул, что эффективность вакцины выше для молодых людей и тех, кто привился недавно (эффективность превышает 90%).
В плане госпитализации эффективность вакцины достигает 83-92%. Риск госпитализации для непривитых в десять раз превышает риск для привитых.
Риск умереть для непривитых как минимум в двадцать раз выше, чем для привитых, показал анализ.
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