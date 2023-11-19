Исследование: только у 7% людей в Литве есть на работе коллега с инвалидностью

По данным последнего опроса, 21% жителей Литвы имеют в родне людей с ограниченными возможностями, 18% - в семье, 15% - в кругу друзей и только 7% респондентов сталкиваются на работе с инвалидами. 8% опрошенных указали, что имеют инвалидность.

Около трети (31%) респондентов опроса считают, что достаточно знакомы с потребностями людей с ограниченными возможностями, и только 7% - очень хорошо в них вникают, 27% жителей сказали, что общество не понимает людей с ограниченными возможностями и не знает, как их принять. Лишь 8% из опрошенных думают иначе.

"(...) От обычного отсутствия инфраструктуры до стереотипов в обществе, незнания и отсутствия солидарности – существует множество препятствий для полной интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. (...)", — говорит Юлия Маркелюне, партнер Telia по вопросам разнообразия и инклюзивности.