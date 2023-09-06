Исследование: только 2 из 10 родителей задумываются о безопасности детей на дороге

По данным Дорожной полиции Литвы, около трети всех дорожно-транспортных происшествий с детьми происходит осенью. Это показывает, что с наступлением осени и детям, и другим участникам дорожного движения необходимо быть бдительными и действовать ответственно.
"По состоянию на конец августа более 340 000 школьников готовились к началу учебного года. Вместе с ними готовятся и родители, которые сталкиваются с различными заботами. Однако наше исследование показало, что только 20% людей, у которых есть дети школьного возраста, указали, что думают о безопасности своих детей по дороге в школу и из школы.
Самой большой заботой родителей были названы более высокие, чем обычно, финансовые затраты, на это указали 50% респондентов. 45% респондентов также выделили покупку необходимых школьных принадлежностей", - комментирует А. Казлаускене.
По данным Службы дорожной полиции Литвы, в 2022 году в дорожно-транспортных происшествиях пострадали и погибли 573 ребенка. Осенние месяцы характеризуются обилием дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а в прошлом году в сентябре и ноябре пострадали 29% всех пострадавших детей.
Как рассказывает представитель Lietuvos draudimas, учитывая, что каждый сентябрь жители страны сталкиваются с более интенсивным дорожным движением, детей и взрослых призывают разговаривать друг с другом, уделяя внимание проблеме безопасного дорожного движения.
"По этой причине уже 24-й год подряд инициируется кампания социальной ответственности "Защити меня", в ходе которой в течение всего сентября мы бесплатно страхуем всех учащихся литовских общеобразовательных школ от дорожно-транспортных происшествий. По нашим оценкам, в этом году будут застрахованы более 340 000 школьников по всей стране – именно столько детей в этом году снова открыли двери школ первого сентября", - говорит А. Казлаускене.
Опрос по заказу Lietuvos draudimas 20-29 июля 2023 г. проводился компанией по исследованию общественного мнения и рынка Spinter tyrimai. В ходе исследования было опрошено 1009 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.