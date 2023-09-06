Исследование: только 2 из 10 родителей задумываются о безопасности детей на дороге

По данным Дорожной полиции Литвы, около трети всех дорожно-транспортных происшествий с детьми происходит осенью. Это показывает, что с наступлением осени и детям, и другим участникам дорожного движения необходимо быть бдительными и действовать ответственно.

"По состоянию на конец августа более 340 000 школьников готовились к началу учебного года. Вместе с ними готовятся и родители, которые сталкиваются с различными заботами. Однако наше исследование показало, что только 20% людей, у которых есть дети школьного возраста, указали, что думают о безопасности своих детей по дороге в школу и из школы.

Самой большой заботой родителей были названы более высокие, чем обычно, финансовые затраты, на это указали 50% респондентов. 45% респондентов также выделили покупку необходимых школьных принадлежностей", - комментирует А. Казлаускене.