Исследование стоков: в Вильнюсе на 70% выросло потребление кокаина

По сравнению с данными за 2020 г, увеличилась концентрация остатков кокаина, амфетамина и метамфетамина, остатков экстази было меньше, сообщает Департамент контроля над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем.

По данным департамента, наибольшая концентрация кокаина и амфетамина установлена в Вильнюсе, экстази – в Вильнюсе и Каунасе, метамфетамина – в Каунасе. В 2020 г. больше всего кокаина обнаружили в Клайпеде, экстази – в Вильнюсе, амфетамина – в Вильнюсе и Каунасе, метамфетамина – в Каунасе.



Из трех крупных городов потребление кокаина больше всего выросло в Вильнюсе (на 70%), в Каунасе – на 31%, в Клайпеде – на 21%, однако на фоне других стран ЕС Литва пока выделяется небольшим распространением кокаина. Наблюдавшаяся концентрация наркотиков показала, что кокаин чаще потребляют в городах западной и южной части Европы, особенно в Бельгии, Нидерландах и Испании.

Потребление экстази в Литве уже снижалось и в 2021 г. снизилось еще больше. В Клайпеде концентрация была наполовину меньше, чем в 2020 г., в Вильнюсе – на 37% меньше, в Каунасе – на 14% меньше.

Вильнюс по показатель потребления экстази занимает в 2021 г. 23 место среди 78 европейских городов, попавших в исследование (Каунас - 29, Клайпеда - 55). Самая большая концентрация экстази была установлена в Бельгии, Германии, Нидерламндах и Норвегии.



Согласно исследованию, количество экстази в стоках увеличивается в выходные дни.

Во всех трех крупных городах Литвы с 2018 г. растет потребление амфетамина. В 2021 по сравнению с 2020 г оно больше всего выросло в Клайпеде – на 87%, в Вильнюсе – на 37%, в Каунасе – 12%.

В 2020 г. концентрация метамфетамина значительно снизилась, но в 2021 г. подскочила и вернулась на уровень 2019 г. В Вильнюсе, по сравнению с 2020 г, она увеличилась в 14 раз, в Каунасе – в 7, в Клайпеде – почти в 5 раз.