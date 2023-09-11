Исследование: совершая покупки в интернете, жители Литвы больше всего ценят сэкономленное время

Согласно исследованию, еще 59 проц. респондентов, принявших участие в опросе, указали, что покупки в интернете определяются возможностью сравнить цену на товар в разных эл. магазинах. На третьем месте находился широкий ассортимент товаров, который указали 31 проц. респондентов, 23 проц. респондентов значимым фактором считают более высокую вероятность избежать спонтанных и незапланированных покупок, чем при совершении покупок в физическом магазине.
По словам руководителя представителя банка Citadele Ромаса Черешки, тем, кто выбирает онлайн-покупки, становится легче контролировать свои расходы и следовать заранее составленному плану покупок.
"Хотя онлайн-шоппинг во время пандемии быстро стал популярным, потребности покупателей растут и сейчас. Если три года назад основной задачей интернет-магазинов было обеспечение доступности товаров удаленно, то теперь эти магазины должны работать таким образом, чтобы опыт шоппинга и качество предлагаемого сервиса ни в чем не уступали покупкам в физических магазинах", - сказал Р. Черешка.
При этом среди лиц более молодого (18-29 лет) возраста (10 проц.) одной из причин перехода от физических к электронным магазинам является возможность совершать покупки в одиночку, избегая контактов с другими людьми и стояния в длинных очередях. Еще 3 проц. респондентов как существенное преимущество онлайн-шоппинга указали возможность оплаты покупки в рассрочку. Лишь 6 проц. респондентов указали, что вообще не делают покупки в интернете. Большинство из них – респонденты в возрасте 60-74 лет.
По заказу партнера Citadele по онлайн-платежам Klix репрезентативный опрос жителей Литвы провело исследовательское агентство Norstat. В июне этого года в режиме онлайн было опрошено не менее 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.