Исследование: совершая покупки в интернете, жители Литвы больше всего ценят сэкономленное время

При этом среди лиц более молодого (18-29 лет) возраста (10 проц.) одной из причин перехода от физических к электронным магазинам является возможность совершать покупки в одиночку, избегая контактов с другими людьми и стояния в длинных очередях. Еще 3 проц. респондентов как существенное преимущество онлайн-шоппинга указали возможность оплаты покупки в рассрочку. Лишь 6 проц. респондентов указали, что вообще не делают покупки в интернете. Большинство из них – респонденты в возрасте 60-74 лет.