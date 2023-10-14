Исследование SEB: каждый четвертый житель страны выбрал бы электромобиль

Исследование также показало, что электромобили вызывают наибольший интерес у тех жителей, которые оборудовали солнечные батареи или у них есть удаленные солнечные электростанции. Каждый четвертый такой житель заявил, что выберет электромобиль.

Электромобили пользуются еще большей популярностью среди опрошенных, которые только собираются установить солнечные батареи. Почти треть (30%) из них говорят, что хотели бы приобрести автомобиль с электродвигателем.

"Благоприятное отношение жителей, которые имеют возможность производства электроэнергии, к электромобилям вполне понятно. Расчеты аналитиков банка SEB показывают, что ежемесячные расходы на топливо жителей, имеющих солнечные батареи и заряжающих от нее свой электромобиль, в целых 2,8 раза ниже, чем у людей, которые ездят на бензиновых автомобилях", – так прокомментировал данные опроса Симонас Норбутас, руководитель отдела лизинга банка SEB.

Спрос на электромобили – самый высокий в крупных городах