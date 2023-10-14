Исследование SEB: каждый четвертый житель страны выбрал бы электромобиль

Исследование также показало, что электромобили вызывают наибольший интерес у тех жителей, которые оборудовали солнечные батареи или у них есть удаленные солнечные электростанции. Каждый четвертый такой житель заявил, что выберет электромобиль.
Электромобили пользуются еще большей популярностью среди опрошенных, которые только собираются установить солнечные батареи. Почти треть (30%) из них говорят, что хотели бы приобрести автомобиль с электродвигателем.
"Благоприятное отношение жителей, которые имеют возможность производства электроэнергии, к электромобилям вполне понятно. Расчеты аналитиков банка SEB показывают, что ежемесячные расходы на топливо жителей, имеющих солнечные батареи и заряжающих от нее свой электромобиль, в целых 2,8 раза ниже, чем у людей, которые ездят на бензиновых автомобилях", – так прокомментировал данные опроса Симонас Норбутас, руководитель отдела лизинга банка SEB.
Спрос на электромобили – самый высокий в крупных городах
Согласно опросу населения, инициированному банком SEB, электромобилями больше интересуются жители крупных городов. Каждый четвертый водитель, склоняющийся к выбору электромобиля, живет в Вильнюсе, каждый пятый – в других крупных городах страны. Электромобилям чаще отдают предпочтение люди в возрасте 30–39 лет с ежемесячным доходом более 1500 евро.
Самым популярным выбором жителей страны остаются автомобили с гибридным двигателем. Имея выбор, более 4 из 10 участников опроса были бы склонны покупать гибридные автомобили. Двигатель внутреннего сгорания остается вторым по популярности: треть (30%) респондентов выбрали бы автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем.
Причины, которые до сих пор мешают части населения приобрести электромобиль, остаются неизменными. Почти 68% участников опроса утверждают, что пока не рассматривают электромобиль из-за его слишком высокой цены. Жители также обращают внимание на слишком короткое расстояние, на которое может ездить такой автомобиль (59%) и небольшую сеть зарядных станций (57%).
Опрос общественного мнения провела компания Norstat по инициативе банка SEB, которая в августе опросила 1000 жителей Литвы в возрасте от 18 до 74 лет.