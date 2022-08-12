Исследование: половина жителей Литвы не хочет, чтобы главы страны жили в резиденциях

Полностью с этим не согласны или скорее не согласны 46,8% респондентов. Одобряют или скорее одобряют - 40,6% участников опроса. Оставшаяся часть респондентов не знала, что ответить или не ответила на вопрос.
В Литве президенты и премьер-министры могут жить в государственных резиденциях в Турнишкес (Вильнюс).
Президент Гитанас Науседа решил не переезжать в Турнишкес. Премьер-министр Ингрида Шимоните живет в государственной резиденции. В Турнишкес живет и экс-президент Литвы Валдас Адамкус.
Опрос был проведен 12–28 июля 2022 года. В ходе опроса опросили 1021 совершеннолетнего жителя страны.
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