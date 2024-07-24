Исследование: покупая продукты питания, жители ориентируются на качество и местных производителей

„Мы видим, что у жителей страны сформированы покупательские привычки, они доверяют продукции местных производителей, а популярность торговых марок напрямую связана с отношением жителей к их качеству. Если продукт считается качественным, то больше шансов, что он попадет в корзину, независимо от категории“, - цитируется в сообщении глава по стратегиям Havas Group Томас Маркунас.

Опрошенные жители отметили, что важнейшими критериями выбора продуктов питания и изделий являются страна-производитель, высокое качество, а также соотношение цены и качества.

Проведенный весной опрос показал, что в корзине 4 из 5 респондентов оказывается хлеб и свежее мясо, а 3 из 4 регулярно покупают такие продукты, как молоко, сметану, сыр и сливочное масло.

По данным опроса, почти половина респондентов отмечают, что отдают предпочтение качеству при выборе молока, свежего мяса и хлеба.

Чаще всего о качестве продуктов питания, по мнению каждого второго респондента, судят по вкусу и хорошему составу продуктов. В качестве критериев качества, оцениваемых респондентами, также упоминаются литовское производство, натуральность, экологичность, надежность торговой марки.

Примерно каждый второй житель страны при выборе продуктов питания всегда или чаще всего обращает внимание на этикетки продуктов, чтобы узнать страну происхождения.