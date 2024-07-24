Исследование: покупая продукты питания, жители ориентируются на качество и местных производителей

Проведенный весной опрос показал, что в корзине 4 из 5 респондентов оказывается хлеб и свежее мясо, а 3 из 4 регулярно покупают такие продукты, как молоко, сметану, сыр и сливочное масло.
Опрошенные жители отметили, что важнейшими критериями выбора продуктов питания и изделий являются страна-производитель, высокое качество, а также соотношение цены и качества.
„Мы видим, что у жителей страны сформированы покупательские привычки, они доверяют продукции местных производителей, а популярность торговых марок напрямую связана с отношением жителей к их качеству. Если продукт считается качественным, то больше шансов, что он попадет в корзину, независимо от категории“, - цитируется в сообщении глава по стратегиям Havas Group Томас Маркунас.
По данным опроса, почти половина респондентов отмечают, что отдают предпочтение качеству при выборе молока, свежего мяса и хлеба.
Чаще всего о качестве продуктов питания, по мнению каждого второго респондента, судят по вкусу и хорошему составу продуктов. В качестве критериев качества, оцениваемых респондентами, также упоминаются литовское производство, натуральность, экологичность, надежность торговой марки.
Примерно каждый второй житель страны при выборе продуктов питания всегда или чаще всего обращает внимание на этикетки продуктов, чтобы узнать страну происхождения.
Значительное внимание также уделяется литовскому происхождению продукции. Это важно, как минимум для каждого второго респондента при покупке хлеба, батона, булочек, свежего мяса и мясопродуктов, молока, творога и сметаны. Женщины и жители старше 55 лет чаще всего обращают внимание на страну происхождения и литовское производство.
Опрос потребителей проводился компанией Norstat LT с 26 апреля по 13 мая текущего года. В ходе него было опрошено 1 100 респондентов в возрасте от 18 до 64 лет.