Международная компания NielsenIQ 8 марта представила результаты исследования "Намереваются ли жители Литвы прививаться: демографический портрет".

Исследование проводилось в 3 странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии. В каждой стране опросили 1600 респондентов.

По имеющимся данным, больше всего беспокойства вызывает ситуация с ковидом у жителей Латвии (91%), в Литве этот показатель составляет 88%, а в Эстонии - 86%. Результаты исследования представила представитель NielsenIQ Baltics Аста Иванаускене.

79% участников опроса сказали, что им не хватает общения, больше половины заметили, что у них в семье наблюдаются напряженные отношения. Люди стали отрицательно оценивать экономическое положение страны.

В Литве от коронавируса намерены прививаться 36%, 23% сказали, что скорее будут прививаться. Всего получается 58%.

"Медики считают, что для коллективного иммунитета хотя бы 90% жителей должны привиться или переболеть коронавирусом. Чтобы справиться с ситуацией, нужно, чтобы иммунитет был у 60–70% жителей", – сказала Иванаускене.

В Литве 26% жителей не намерены прививаться, а 16% еще не определились.

Больше всего люди настроены прививаться в тех случаях, когда столкнулись с негативными последствиями заболевания коронавирусом - болезнь близких или знакомых.

В Латвии и Эстонии меньше жителей сталкивались с опытом заболевания коронавирусом в своем кругу, возможно, поэтому меньше жителей этих стран намерены прививаться.

Опрос показал, что больше всего жителей желающих привиться в группе 45–64 лет. Нередко это люди из небольших домашних хозяйств, у которых уже взрослые дети. Это обычно люди с высшим образованием, работающих в офисах, на госслужбе или занимающие руководящие посты. В группе не желающих прививаться больше всего жителей 25-35 лет.

Это трудоспособные люди, у которых немало социальных контактов. Кроме того, нередко это люди из больших домашних хозяйств. В группе нежелающих прививаться больше людей с небольшими доходами, малообразованных людей. Это работники сферы услуг, торговли, рабочие, безработные или домохозяйки. Такие люди не принимают новшества, отличаются консервативными взглядами, они чаще говорят, что в их кругу никто коронавирусом не болел.

"В группе неопределившихся доминируют студенты и школьники из больших домашних хозяйств. Это люди консервативных взглядов, не склонные принимать новшества", – заметила Иванаускене.