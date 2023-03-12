По словам собеседницы LNK, в каждом муниципалитете исследовали ситуацию в 8 областях: образования, здравоохранения, участия в рынке труда, экономической активности, культуры, спорта, а также как муниципалитету удается обеспечить равенство полов в управлении и принятии решений.

Габрелюте сказала, что карта разделена на 4 блока. Зеленый цвет показывает, где ситуация лучше всего.

"Это значит, что только эти 8 муниципалитетов гарантируют равенство прав полов – не больше 20%", – сказала она.

Но и в этих 8 муниципалитетах ситуация неодинаковая.

"Поэтому мы не можем сказать, что эти 8 муниципалитетов отлично работают. Но эта карта, наверное, поможет муниципалитетам в анализе ситуации, решении вопросов", – сказала Габрелюте.

"Что больше всего огорчило – результаты в сфере социальной защиты плохие в большинстве муниципалитетов. Это показывает, что отцы слишком мало участвуют в присмотре за детьми, может, муниципалитеты не уделяют этому достаточно внимания. Например, такие корреляции есть между доступностью услуг по присмотру за детьми до 3 лет и участием женщин в рынке труда. В нескольких муниципалитетах мы увидели, что если всего 20–30% детей посещает детский сад, то в таком муниципалитете половина женщин не работает. А это имеет последствия – растет риск нищеты, ухудшается качество жизни, нет возможностей делать карьеру", – сказала LNK Габрелюте.

По ее словам, это сказывается и на качестве жизни мужчин.

"Сейчас появляется больше исследований, посвященных норме мужественности, как стереотипы в сфере полов влияют на жизнь мужчин. Мы видим, что мужчины, которые участвуют в воспитании детей с ранних детских лет, завязывают с ними отношения, меньше думают о суициде, даже чаще приходят к врачам на профилактические осмотры", – сказала LNK собеседница.



"В общей статистике мы видим, что мужчины в три раза чаще умирают от внешних причин. Что это значит? Несчастные случаи или другой риск, кроме того, в два раза чаще у них развиваются профессиональные заболевания. Это можно связывать с той нормой мужественности, когда с детства мальчикам говорят, работай, будь смелым, сильным, неважно, что ты чувствуешь, неважно, в каких условиях работаешь", – продолжила Габрелюте.