Исследование показало, что мотивирует эмигрантов возвращаться в Литву: тревожное отношение к России

Какой индивидуальный опыт скрывается за этими официальными статистическими данными?
С 2021 по 2023 год социолог Вильнюсского университета доктор социальных наук Ирма Будгинайте-Мачкине проводила исследование с целью выяснения мотивов и опыта мобильности жителей Литвы. В ходе исследования были проведены интервью с лицами, уехавшими или вернувшимися в Литву в последние годы.
Согласно предыдущим исследованиям социологов Вильнюсского университета, помимо финансовых причин выезду за границу могут способствовать более благоприятные профессиональные возможности, с целью учебы и способствующая эмиграции дружественная среда за рубежом, значительные личные связи в других странах. Возвращение в Литву мотивировано желанием жить на родине, рядом с родственниками, воспитывать детей в литовской среде, обязательствами перед семьей, а также стремлением к достижению прежних целей.
Хотя причины отъезда и возвращения, указанные большинством участников исследования, соответствуют причинам, выявленным в предыдущих исследованиях, результаты данного исследовательского проекта показывают, что важно учитывать меняющийся контекст (пандемия, меняющаяся геополитическая ситуация), который может повлиять на решения и опыт людей в будущем.
В последние годы Литва и другие страны столкнулись с различными новыми проблемами. Пандемия Covid-19 затронула всех, кто проживал как за границей, так и в Литве. Хотя пандемия снизила уровень эмиграции, по данным Государственного агентства данных, в 2020 году за границу выехало более 15 тысяч граждан Литвы, в 2021 году - 19 тысяч. Для сравнения, в 2019 г. уехало более 24 тысяч человек.
Тенденции возвратной миграции были менее переменчивы во время пандемии. Статистика, предоставленная Государственным агентством данных, показывает, что в 2020 г. в страну вернулись более 20 тыс., а в 2021 г. – более 23 тысяч граждан Литвы. Для сравнения, в 2019 г. в страну вернулись более 20 тыс. человек.
С одной стороны, ограничения, введенные во время пандемии Covid-19 стали стимулом для некоторых граждан Литвы, проживающих за границей, временно («пока не будет большей ясности») вернуться или дополнительным поводом для принятия решения о возвращении «насовсем» (например, из-за обязательств перед стареющими родителями), а также возможностью для пересмотра своих прежних решений. С другой стороны, некоторым из тех, кто ранее планировал уехать, пришлось немного отложить отъезд на более позднее время или уехать в связи с изменившейся ситуацией (например, в связи с потерей работы в сфере обслуживания и т. д.).
Для некоторых граждан Литвы, проживающих в Великобритании, пандемия стала дополнительным стимулом пересмотреть свой предыдущий выбор в контексте Brexit. Статистические данные показывают, что каждый второй человек, вернувшийся в Литву в 2021 году, прибыл из Великобритании. Некоторым участникам исследования, вернувшимся из Соединенного Королевства, после начала пандемии стало легче принять решение вернуться в Литву или переехать в другую страну и в связи с изменениями в Великобритании.
Российская военная инвазия в Украину способствовала усилению чувства незащищенности в регионе и в то же время может стать важным фактором в будущем. Хотя на миграционные решения большинства участников исследования широкомасштабная инвазия, начавшаяся в феврале 2022 прямо не затронула, многие говорили о том, как трудно в таком контексте разлучаться с близкими и находить людей, с которыми можно поделиться мыслями, живя в странах, чей исторический опыт сильно отличается от литовского.
Некоторые участники исследования рассказали, что их родственники признаются, что чувствуют себя в большей безопасности, имея родственников за границей, а не в Литве. Часть участвовавших в исследовании отметили, что события в регионе помогли понять, что из-за геополитической ситуации Литва никогда не будет так безопасна, как некоторые другие страны.
Между тем родственники вернувшихся, оставшиеся за границей, призывали их покинуть страну. Таким образом, неуверенность и чувство незащищенности могут как способствовать повторному отъезду, так и побуждать к более активному участию в организациях помощи в Литве.
Разнообразие миграционных решений и опыта показывает, что в будущем, говоря о мобильности жителей Литвы, в дополнение к уже упомянутым обычным причинам эмиграции и возвращению мигрантов (финансовое положение, профессиональные и учебные возможности, личные связи за границей и ностальгия по близким в Литве и желание создавать будущее на родине), важно учитывать меняющийся контекст в регионе, который может повлиять на будущие решения относительно мобильности.
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Эта статья была подготовлена в рамках проекта, реализованного социологом Вильнюсского университета, доктором социальных наук Ирмой Будгинайте-Мачкине. Проект совместно финансируется из Европейского социального фонда (проект № 09.3.3-LMT-K-712-23-0155) по дотационному договору с Ученым советом Литвы.