Исследование показало, что мотивирует эмигрантов возвращаться в Литву: тревожное отношение к России

В последние годы Литва и другие страны столкнулись с различными новыми проблемами. Пандемия Covid-19 затронула всех, кто проживал как за границей, так и в Литве. Хотя пандемия снизила уровень эмиграции, по данным Государственного агентства данных, в 2020 году за границу выехало более 15 тысяч граждан Литвы, в 2021 году - 19 тысяч. Для сравнения, в 2019 г. уехало более 24 тысяч человек.

Тенденции возвратной миграции были менее переменчивы во время пандемии. Статистика, предоставленная Государственным агентством данных, показывает, что в 2020 г. в страну вернулись более 20 тыс., а в 2021 г. – более 23 тысяч граждан Литвы. Для сравнения, в 2019 г. в страну вернулись более 20 тыс. человек.