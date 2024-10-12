Исследование: почти у пятой части населения Литвы есть ипотечный кредит

По данным опроса, из тех, у кого есть ипотека, почти половина (45%) взяла кредит в 2010–2020 гг. До 2010 года и после 2020 г. ипотеку взяли соответственно 28,6 и 26,3%.

Согласно результатам опроса, ипотеку обычно берут люди с большим доходом, молодые жители крупных городов.

Каждый 8 человек, у которого есть ипотека, уже рефинансировал ее (13%), 9% сейчас ведут переговоры с банком об условиях рефинансирования, еще 18% в ближайшее время намерены серьезно обсудить такую возможность.