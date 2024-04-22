Исследование: почти половина жителей Литвы выбирает отпуск за рубежом

По данным исследования, в этом году почти половина – 48 проц. – респондентов, отдыхавших за границей в течение последних 12 месяцев, указали, что их отпуск длился от 6 до 10 дней (18 проц.) или от 1 до 5 дней (12 проц.). 8 проц. жителей за год берут отпуск продолжительностью до двух недель.

"Наш опыт показывает, что путешественники обычно приобретают путевки на неделю. Однако с некоторых пор мы замечаем, что продолжительность летних отпусков начала увеличиваться до 10, 12 или даже 14 дней. Весной и осенью чрезвычайно популярными остаются длинные выходные, когда путешествуют на три ночи", - цитируется в сообщении гендиректор Baltic Tours Сигитас Фабийонавичюс.