Сообщается, что оплата платежными картами является самым популярным способом оплаты как в Литве, так и в других странах Балтии – более половины жителей каждой страны использует платежные карты при оплате в местах торговли и обслуживания. Однако на вопрос, что они обычно делают, если нет возможности расплатиться платежной картой, целых 44 проц. респондентов в Литве ответили, что у них всегда есть с собой наличные деньги.

По данным исследования, респонденты в возрасте 40 лет и старше чаще носят их с собой, еще чаще наличные с собой носят граждане в возрасте 60-74 лет – 59 проц. респондентов этой возрастной группы. В зависимости от места жительства ответы не сильно отличались – схожее количество жителей как крупных, так и малых городов платят наличными. Наличные платежи менее распространены в соседних странах – в Латвии этот способ оплаты выбрали 34 проц. респондентов, а в Эстонии – 28 проц.

"Миллениалы и поколение Z более склонны пробовать новые технологические решения, в том числе способы оплаты с помощью платежного кольца, часов и т. д., поэтому у них редко есть наличные деньги. Это не неудобно – все больше людей вообще каждый день не носят с собой кошелек, потому что в их смартфоне есть платежная и дисконтная карты", - сказал начальник Службы управления средствами и торгового финансирования банка Citadele в странах Балтии Ромас Черешка.

При этом 18 проц. респондентов, не имея возможности расплачиваться картой, отказываются от покупки товара и выбирают другого продавца, предоставляющего такую ​​возможность. Этот выбор наиболее распространен среди 18-29-летних. Правда, 7 проц. наших соотечественников отказываются от покупки, когда не могут расплатиться картой. Около десятой части наших балтийских соседей – 12 проц. эстонцев и 9 проц. латышей – в такой ситуации предпочитают вообще не покупать.

"Более чем каждый десятый литовец никогда не оказывался в ситуации, когда можно было бы расплатиться только наличными. Технологии совершенствуются, есть удобные и доступные способы оплаты для всех – платежная карта – это всего лишь инфраструктура, многие уже не пользуются физическими картами, в реальности платежи осуществляются часами, кольцом, телефоном – каждый выбирает наиболее удобное решение", - заключил Р. Черешка.