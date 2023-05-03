Исследование: почти каждый второй литовец уже готовится к следующему отопительному сезону

По данным опроса, проведенного в трех странах Балтии, меньше всего готовиться эстонцы планируют – в Эстонии таких 33 проц., а в Литве и Латвии этот показатель превышает 40 проц. (45 и 44 проц. соответственно).

Большинство участников опроса указали, что просто будут откладывать деньги на холодное время года: этот ответ выбрали 21 проц. респондентов в Литве, 17 проц. – в Эстонии и 27 проц. – в Латвии. Результаты опроса также показали, что эстонцы в целом чувствуют себя увереннее в завтрашнем дне и в большей безопасности, поэтому увеличение счетов за отопление их пугает меньше всего – 28 проц. ответили, что счета за отопление не проблема, с этим утверждением согласились 16 проц. опрошенных в Литве и 15 проц. – в Латвии. 32 проц. респондентов в Литве сказали, что пока не думают о будущем отопительном сезоне. Такой ответ выбрали 27 проц. опрошенных в Латвии и 28 проц. – в Эстонии.

По словам члена правления банка "Citadele" Руты Эжерскене, во всех странах Балтии к предстоящему отопительному сезону готовятся, в основном, просто экономя деньги. Только 10 проц. респондентов в Литве планируют инвестировать в утепление дома, 4 проц. – изменить систему отопления.

"Если вы не уверены, как лучше подготовиться к отопительному сезону, стоит подумать комплексно: обновление системы отопления, бытовой техники, изменение привычек или другие меры – это будет полезнее, чем просто экономия денег. Все это даст больший финансовый эффект, так как вы получите выгоду не на один год – подготовитесь не только к следующему отопительному сезону, но и на несколько лет вперед. Ведь мы не можем предсказать, как изменятся цены на газ или электроэнергию через два-пять лет", - советует эксперт.

Опрос жителей стран Балтии исследовательская компания "Norstat" провела в марте этого года. В каждой стране было опрошено не менее тысячи жителей в возрасте от 18 до 74 лет.