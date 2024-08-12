Исследование: почти четверть литовцев оценивают свое имущество от 10 до 30 000 евро

В эту сумму обычно свое имущество оценивали жители небольших городов и районных центров, сельской местности, а также респонденты с более высокими доходами.

Почти пятая часть респондентов ответила, что имущество в их доме стоит 5-10 тыс. евро. Такой ответ, согласно результатам опроса, дают преимущественно жители крупных городов.

Согласно исследованию, 12 проц. жителей страны указывают самую высокую стоимость имущества в их домах – составляет или превышает 50 тыс. евро. Чаще всего это люди с высшим образованием, работающие руководителями среднего или высшего звена.

По результатам опроса, стоимость имущества 3 проц. респондентов составляет тысячу евро.