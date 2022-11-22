Исследование: почти 80 процентов литовцев из-за инфляции чувствуют себя финансово незащищенными

Жители чувствуют себя финансово незащищенными

Согласно индексу безопасности ERGO, большинство (76 проц.) жителей Литвы чувствуют себя финансово незащищенными из-за инфляции. Исследование показывает, что рост цен вызывает серьезное беспокойство у общества страны.

"55 проц. жителей в связи с этим начали больше экономить, 46 проц. из них считают, что могут возникнуть трудности с приобретением самых необходимых продуктов питания, на один процент меньше считают, что вероятны проблемы с оплатой счетов за отопление. 42 проц. опрошенных указали, что главным финансовым испытанием будут счета за электроэнергию", - говорится в сообщении.

Почти половина (45 проц.) опрошенных обеспокоены тем, что из-за роста цен могут обеднеть, а 3 проц. считают, что они уже живут в нищете. Оценка безопасности в этом году составляет -2

По шкале от -100 до +100 общий балл безопасности жителей страны в 2022 году равен -2. Он снижается с 2019 года, когда этот показатель за всю историю исследования был положительным (4). Однако результаты всех остальных лет были хуже, и по сравнению с 2014 годом индекс безопасности Литвы несколько улучшился (на 3 пункта).

В 2022 году жители Литвы наиболее положительно оценивают свою физическую безопасность и криминогенную обстановку: 34 балла в этом году и 37 в 2019 году.

"Что касается материального и финансового положения общества, за последние три года ситуация осталась прежней (3 балла), а чувство защищенности касательно работы на один пункт улучшилось. Как и в предыдущие годы, жители Литвы по-прежнему чувствуют себя незащищенными относительно здоровья. Этот показатель остается отрицательным и с 2019 года снизился на 4 пункта", - говорится в сообщении.

Больше всего опасаются онкологических заболеваний

Хотя страх жителей страны не получить качественное лечение в Литве с 2019 года снизился, но все равно остается очень высоким.

"Люди также особенно обеспокоены по поводу возможности заражения серьезным заболеванием, которое потребует комплексного и длительного лечения. Этот страх испытывают 71 проц. респондентов. 65 проц. опрошенных в Литве боятся не получить качественного лечения, если они заболеют", - говорится в сообщении.

Больше всего в Литве опасаются онкологических заболеваний (66 проц.) и сердечно-сосудистых заболеваний (60 проц.), а меньше всего опасаются гриппа (24 проц.). Страх перед COVID-19 испытывает относительно небольшое количество респондентов (29 проц.), тогда как в два раза больше респондентов (62 проц.) обеспокоены возможным возвращением ограничений, вызванных коронавирусом.

Более трети жителей Литвы признаются, что во время пандемии не обращали внимания на болезнь или откладывали визит к врачу.

По поводу карьеры – спокойны

Исследование показало, что жители страны наиболее положительно оценивают свою физическую безопасность и криминогенную ситуацию в Литве. Эти показатели достигают в этом году 34 баллов и остаются примерно на одном уровне на протяжении всех лет проведения исследования. Однако настораживает тот факт, что 14 проц. опрошенных опасаются возможного домашнего насилия, пятая часть опрошенных опасается эмоционального насилия в семье, а четверть боятся испытать его на работе.

"С другой стороны, 45 проц. людей опасаются, что могут потерять работу и не смогут найти новую равноценную альтернативу. Однако почти половина опрошенных спокойна по поводу своей карьеры. Последний показатель в Литве с 2019 года улучшился на два процентных пункта", - говорится в сообщении.

Исследование проводил Латвийский центр изучения общественного мнения SKDS по заказу страховой компании ERGO. Всего было опрошено 1 013 жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет. Им было предложено оценить свою обеспокоенность по поводу угроз, исходящих от различных событий.

Значение индекса представляет собой число от -100 до 100, где отрицательное значение означает полную небезопасность, а положительное значение представляет полную безопасность.