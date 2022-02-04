Выяснилось, что невакцинированные люди при заражении коронавирусом попадали в больницу в пять раз чаще, чем вакцинированные два раза и в 23 раза чаще, чем жители, имеющие три прививки (с бустерной дозой).
При этом риск инфицирования коронавирусом среди дважды привитых и привитых с бустерной дозой был в 2-3 раза ниже, чем риск инфицирования у непривитых людей.
Исследование проводилось в США с 7 ноября 2021 года по 8 января 2022 года в период преобладания штамма омикрон.
В другом исследовании, проведенном в Дании с 20 декабря 2021 года по 11 января 2022 года, была выявлена следующая закономерность.
Датские ученые проанализировали более 25000 геномов SARS-CoV-2, полученные от пациентов с COVID-19 и пришли к выводу, что омикрон ВА.2 "успешнее", чем омикрон ВА.1 заражает как непривитых, так и привитых.
Однако привитые люди, зараженные ВА.2, оказываются менее заразными для окружающих, чем привитые инфицированные ВА.1.
Что касается непривитых, то аналогичной зависимости не наблюдалось. Непривитые одинаково "успешно" распространяли как ВА.2, так и ВА.1 вариант штамма омикрон.
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