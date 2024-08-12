Исследование: необходимое количество воды выпивает каждый 10-й литовец

По данным исследования Vilniaus vandenys, около пятой части респондентов выпивают 1-2 стакана воды в день, четверть указали, что выпивают 3-4 стакана и только 9 проц. ответили, что выпивают 7-8 и более стаканов.

По словам семейного врача, психотерапевта Юсте Латаускене, взрослому человеку рекомендуется выпивать 8 стаканов жидкости в день.

„Это не обязательно должна быть только вода – чай, сок, кофе тоже учитываются. Потребность в жидкости во многом зависит от окружающего воздуха, влажности, веса человека, его возраста, физической активности и даже пола. Если человек здоров, то совершенно нет необходимости рассчитывать, сколько ему нужно выпивать – его жажда подскажет“, - сказала врач.