Обычно жертвуют несколько раз в год

Результаты опроса показали, что большинство (67 проц.) жителей Литвы пожертвования делают иногда. Еще 5 проц. настроили автоматические платежи из банка, а 4 проц. обычно жертвует в декабре. Каждый пятый житель страны вообще не делает пожертвований.

"(...) Мы замечаем, что более половины респондентов, делающих пожертвования, делают это несколько раз в год, а каждый десятый – каждый месяц. Не реже одного раза в год жертвуют жители разных возрастных групп, чаще всего это делают люди в возрасте 45-54 лет. Интересно, что те, кто получает зарплату ниже средней (700-900 евро), жертвуют активно – как минимум несколько раз в год – война в Украине стала прекрасной иллюстрацией сопереживания жителей Литвы и желания помочь", - данные прокомментировала глава Группы по коммуникации стран Балтии страховой компании If Милда Ломсаргене.

Сравнивая Литву с другими странами Балтии, можно заметить, что тенденция делать пожертвования в соседних странах схожая. В Эстонии несколько раз в год пожертвования делают 41 проц. респондентов, а в Латвии, как и в Литве – 57 проц. респондентов. Один раз в год в Эстонии поддержку оказывают 29 проц., в Латвии – 23 проц. опрошенных.

Особое внимание уделяется Украине

На вопрос, что жители Литвы обычно жертвовали в прошлом, большинство (88 проц.) указали деньги, 63 проц. – продукты питания, 54 проц. респондентов поддержали одеждой. 41 проц. опрошенных жертвовали другие предметы – мебель, игрушки. Каждый пятый участвовал в волонтерской или благотворительной деятельности и жертвовал свое время, а остальные 2 проц. указали, что они внесли свой вклад другими способами.

Исследование показало, что в последнее время большинство (60 проц.) респондентов из Литвы склонны поддерживать Украину, 58 проц. жертвуют детям, треть помогает сеньорам или больным, и столько же респондентов поддерживают приюты для животных. 27 проц. жертвуют людям, которые потеряли свои дома из-за пожара или по другим причинам, 15 проц. помогают бездомным, 6 проц. вносят вклад в реализацию природоохранных инициатив, остальные 2 проц. поддерживают другие виды деятельности или организации, говорится в сообщении.

В других странах Балтии особое внимание уделяется помощи детям. В Латвии и Эстонии им жертвуют 54 и 57 проц. респондентов соответственно, Украине – 37 проц. жителей Латвии и 55 проц. жителей Эстонии.