Исследование: литовцы – самые щедрые на рождественские подарки среди жителей стран Балтии

По данным исследования, 33% жителей Литвы планируют потратить на рождественские подарки до 100 евро.
В Эстонии ограничиться бюджетом в 100 евро на подарки планируют 32% жителей, а в Латвии – целых 43% жителей.
Еще треть жителей всех стран Балтии говорит, что тратит на подарки от 100 до 200 евро. От 300 до 400 евро на подарки планируют потратить вдвое больше респондентов в Литве и Эстонии, чем в Латвии.
Более 400 евро на подарки планируют потратить 6% литовцев.
Опрос показал, что подарки до 200 евро планируют покупать литовцы в возрасте 18-29 лет, а потратить до 100 евро чаще склонны жители в возрасте 60-74 лет.
В Латвии наибольшее количество людей среди стран Балтии, которые на рождественские подарки готовы выделить до 50 евро – там 15% таких респондентов, в Литве такую сумму на подарки выделят всего 9%, в Эстонии – 10% жителей.
От 201 до 300 евро на подарки в Литве намерены потратить 16%, в Латвии – 12%, в Эстонии – 17% респондентов.
Такие расходы в Литве чаще всего планируют жители в возрасте 30-39 лет.
От 301 до 400 евро на подарки планируют выделить 7% жителей в Литве, 6% – в Эстонии и вдвое меньше – в Латвии – всего 3%.
Более 400 евро на рождественские подарки выделят 6% литовцев, 5% латвийцев и 4% эстонцев.
Наиболее часто этот ответ выбирали литовцы в возрасте 40-49 лет.
Опрос жителей проводило исследовательское агентство "Norstat", которое в ноябре этого года онлайн опросило более 2 тыс. жителей Литвы, Латвии и Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.