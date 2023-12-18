Исследование: литовцы – самые щедрые на рождественские подарки среди жителей стран Балтии

По данным исследования, 33% жителей Литвы планируют потратить на рождественские подарки до 100 евро.

В Эстонии ограничиться бюджетом в 100 евро на подарки планируют 32% жителей, а в Латвии – целых 43% жителей.

Еще треть жителей всех стран Балтии говорит, что тратит на подарки от 100 до 200 евро. От 300 до 400 евро на подарки планируют потратить вдвое больше респондентов в Литве и Эстонии, чем в Латвии.

Более 400 евро на подарки планируют потратить 6% литовцев.

Опрос показал, что подарки до 200 евро планируют покупать литовцы в возрасте 18-29 лет, а потратить до 100 евро чаще склонны жители в возрасте 60-74 лет.

В Латвии наибольшее количество людей среди стран Балтии, которые на рождественские подарки готовы выделить до 50 евро – там 15% таких респондентов, в Литве такую сумму на подарки выделят всего 9%, в Эстонии – 10% жителей.

От 201 до 300 евро на подарки в Литве намерены потратить 16%, в Латвии – 12%, в Эстонии – 17% респондентов.