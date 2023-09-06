Исследование: литовцы дают детям больше карманных денег, чем жители других стран Балтии

По данным опроса, 27% респондентов в Литве указали, что дают детям 10-19 евро в неделю или более 2 евро в день. Тогда как в Латвии столько денег своим детям на карманные расходы дают 18% родителей, в Эстонии – 21%.

"Вопрос о том, когда начинать давать ребенку карманные деньги и сколько давать, возникает у всех родителей. Решение зависит от индивидуальной семейной ситуации, но рекомендуется предоставить детям возможность иметь собственные деньги, когда они пойдут в школу. Таким образом развиваются самостоятельность детей, их финансовая грамотность и осознание ценности денег", - сказала член правления банка "Citadele" Рута Эжерскене, ответственная за розничные банковские услуги в странах Балтии.