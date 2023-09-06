06 сентября 2023 г. 21:47

Исследование: литовцы дают детям больше карманных денег, чем жители других стран Балтии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Piniginė, eurai
Piniginė, eurai
ФОТО: Shutterstock
Жители Литвы дают своим детям больше карманных денег, чем их жители Латвии и Эстонии, свидетельствуют данные опроса жителей стран Балтии, проведенного по заказу банка Citadele.

По данным опроса, 27% респондентов в Литве указали, что дают детям 10-19 евро в неделю или более 2 евро в день. Тогда как в Латвии столько денег своим детям на карманные расходы дают 18% родителей, в Эстонии – 21%.

"Вопрос о том, когда начинать давать ребенку карманные деньги и сколько давать, возникает у всех родителей. Решение зависит от индивидуальной семейной ситуации, но рекомендуется предоставить детям возможность иметь собственные деньги, когда они пойдут в школу. Таким образом развиваются самостоятельность детей, их финансовая грамотность и осознание ценности денег", - сказала член правления банка "Citadele" Рута Эжерскене, ответственная за розничные банковские услуги в странах Балтии.

Опрос также показал, что 8% родителей выделяют своим детям 20-29 евро в неделю, а 11% респондентов указали, что на дополнительные нужды детей выделяют до 4 евро в неделю. Почти каждый пятый житель Литвы (19%) ежедневно дает детям 1-2 евро. Такую ​​сумму на карманные расходы детей в Латвии и Эстонии выделяют 20% респондентов.

Более крупные суммы на карманные расходы своих детей выделяет небольшая часть опрошенных – 30-39 евро в неделю дают 2% опрошенных родителей, 40 и более евро – 3% родителей, принявших участие в опросе. Родители в возрасте от 40 до 59 лет, которые, вероятно, воспитывают детей старшего возраста, выделяли большие суммы карманных денег.

Еще 10% респондентов отметили, что не следят за тем, сколько дают карманных денег своих детям. 18% указали, что отдельно не дают детям карманные деньги. В Латвии карманные деньги не дают 24% респондентов, в Эстонии – 25%.

Опрос жителей стран Балтии по заказу банка Citadele в июле этого года провела исследовательская компания Norstat. В каждой из стран посредством онлайн-опроса было опрошено несколько сотен жителей разного возраста.

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