2024.07.23 08:29

Исследование: каждый второй житель стран Балтии пользуется туристической страховкой

 
ru.DELFI.lt
Paplūdimys, Egiptas
Paplūdimys, Egiptas
ФОТО: Shutterstock

Согласно результатам опроса, инициированного банком Citadele, более половины жителей стран Балтии обычно пользуется туристической страховкой во время путешествий.

По данным опроса, чаще всего туристическими страховками пользуются эстонцы (62%), всегда или чаще всего туристическим страхованием пользуются 54% литовцев и латвийцев.

Туристическими страховками только в случае долгих путешествий пользуются 16% литовцев, 17%латвийцев и 16% эстонцев. Соответственно, 4, 2 и 3% респондентов пользуются этой страховкой, если планируют поездку, связанную со спортивной деятельностью.

Согласно исследованию, респонденты больше всего оценили бы, если бы в пакет туристического страхования входило медицинское страхование (81% литовцев, 87% эстонцев и 84% латвийцев), страхование от несчастных случаев (71% литовцев, 72% эстонцев и 73% латвийцев), страхование потери багажа (38% литовцев, 53% эстонцев и 46% латвийцев) и страхование задержки рейса (31% литовцев и латвийцев, 41% эстонцев).

Для респондентов также важна возможность страхования аренды автомобиля (11% литовцев, 3% эстонцев и 7% латвийцев) и страхования спорта и активного отдыха (10% литовцев, 3% эстонцев и 8% латвийцев).

Репрезентативный опрос жителей стран Балтии по заказу банка Citadele в июне 2024 года провело исследовательское агентство Norstat.

В Литве, Латвии и Эстонии с помощью онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.

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