Исследование: каждый второй житель стран Балтии пользуется туристической страховкой

По данным опроса, чаще всего туристическими страховками пользуются эстонцы (62%), всегда или чаще всего туристическим страхованием пользуются 54% литовцев и латвийцев.
Туристическими страховками только в случае долгих путешествий пользуются 16% литовцев, 17%латвийцев и 16% эстонцев. Соответственно, 4, 2 и 3% респондентов пользуются этой страховкой, если планируют поездку, связанную со спортивной деятельностью.
Согласно исследованию, респонденты больше всего оценили бы, если бы в пакет туристического страхования входило медицинское страхование (81% литовцев, 87% эстонцев и 84% латвийцев), страхование от несчастных случаев (71% литовцев, 72% эстонцев и 73% латвийцев), страхование потери багажа (38% литовцев, 53% эстонцев и 46% латвийцев) и страхование задержки рейса (31% литовцев и латвийцев, 41% эстонцев).
Для респондентов также важна возможность страхования аренды автомобиля (11% литовцев, 3% эстонцев и 7% латвийцев) и страхования спорта и активного отдыха (10% литовцев, 3% эстонцев и 8% латвийцев).
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии по заказу банка Citadele в июне 2024 года провело исследовательское агентство Norstat.
В Литве, Латвии и Эстонии с помощью онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.