Исследование: каждый четвертый житель верит, что через несколько лет начнется Третья мировая война

Результаты исследования показали, что самые большие пессимисты - жители 55–64 лет, чаще – жители Клайпедского округа.

Вильнюсцы, люди с образованием ниже профессионального и молодые люди16–34 , а также люди возрастной группы 45–55 лет, считают, что вероятность начала войны невелика или очень мала.

В ходе опроса выяснилось, что война в Украине - это тема, которая вызывает у жителей Литвы больше всего беспокойства (эта тема беспокоит больше 1/3 жителей).

Директор Центра преодоления кризисов Кристина Лимантайте отметила, что это результат войны, которая идет недалеко от Литвы, это касается людей, даже если они не следят за новостями о воне.