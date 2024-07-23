Исследование: каждый второй житель стран Балтии пользуется туристической страховкой

По данным опроса, чаще всего туристическими страховками пользуются эстонцы (62%), всегда или чаще всего туристическим страхованием пользуются 54% литовцев и латвийцев.

Туристическими страховками только в случае долгих путешествий пользуются 16% литовцев, 17%латвийцев и 16% эстонцев. Соответственно, 4, 2 и 3% респондентов пользуются этой страховкой, если планируют поездку, связанную со спортивной деятельностью.