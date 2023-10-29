Исследование: каждый второй житель Литвы ищет более экологичные продукты

Как показало исследование «Сведбанка», 38% респондентов считают, что их личное негативное воздействие на окружающую среду будет уменьшено в наибольшей степени, если отказаться от части покупок, а сортировку как еще один способ уменьшить свой личный вклад в экологию отметили 34% респондентов.
В то же время выбор более экологически чистых продуктов как на способ уменьшить свой личный вклад указали 19% респондентов.
Более экологичные продукты питания и напитки (выращенные экологическим способом, произведенные в Литве, упакованные в более экологичную упаковку), даже если они стоят дороже, склонны выбирать 53% жителей страны. Менее вредные для окружающей среды товары для дома и быта (например, экологически чистые моющие или чистящие средства, разлагаемые мешки для мусора и т.п.) указали 45 процентов пользователей.
Почти треть (32%) опрошенных выбирают другие продукты с более экологичной упаковкой, ищут товары без пластика или предпочитают покупать неупакованные продукты.
Более экологичную одежду и обувь (например, изготовленную из переработанных материалов или с компенсацией выброса углекислого газа) чаще всего выбирают 22% пользователей. Наконец, выбирать товары и услуги, предлагаемые более экологичными брендами, склонны 14 процентов жителей страны.
Как показал опрос, почти пятая часть (19%) респондентов считают, что они окажут наиболее благоприятное влияние на окружающую среду, если откажутся от ежедневных поездок на автомобиле. Чуть меньшая часть – 15 процентов – респондентов указали, что существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду позволит переход на электромобиль.
Также почти каждый пятый респондент (19%) указывает, что в наибольшей степени уменьшило бы личное воздействие на окружающую среду более экономное использование энергии дома. При этом каждый десятый (10%) снизил бы воздействие за счет использования энергии, полученной из возобновляемых источников, или за счет повышения энергоэффективности жилья.
Реже всего свое негативное воздействие на окружающую среду жители связывают с авиаперелетами, употреблением мясных продуктов, потреблением воды.
Репрезентативный опрос населения страны по заказу "Сведбанк" в марте 2023 года провела компания изучения мнений и рынка "Спинтер исследования".
В опросе приняли участие 1016 респондентов, результаты опроса отражают мнения и оценки населения страны в возрасте от 18 до 75 лет.