Исследование: каждый третий житель Литвы передаривал рождественские подарки

"С развитием экономики замкнутого цикла и совместного потребления во всем мире, популярностью секонд-хенд-моды во многих зарубежных странах и Литве, а также ростом вторичных рынков различных товаров передаривание подарков становится обычным явлением. (...)", - комментирует член правления и руководитель Отдела розничных банковских услуг банка SEB Эгле Довбышене.

Она отмечает, что большинство (39%) респондентов начинают заботиться о подарках только в декабре, когда праздники уже на носу.

За год эта ситуация существенно не изменилась – в прошлом году 35% жителей были склонны откладывать поиск подарков на последние дни.

Исследование показывает, что женщины более склонны передаривать другим подарки или вещи, которые у них есть: 36% из них говорят, что передаривали подарки хотя бы один раз (среди мужчин это число составляет 29%).

Представитель SEB отмечает, что отношение женщин к передариванию в целом несколько более благосклонное, чем отношение мужчин.