Хотя количество новых курильщиков, начинающих курить обычные сигареты, уменьшается, каждый пятый школьник в стране курит электронные сигареты.

"Мы наблюдаем, что потребление алкоголя в последние годы не увеличилось, но каждый шестой литовский учащийся склонен к регулярному употреблению алкогольных напитков. Эта тенденция усиливается, если ребенок учится в старшем классе", - сказал специалист по общественному здравоохранению на пресс-конференции, организованной Сеймом.

"И важно подчеркнуть, что среди девочек эта тенденция более выражена, чем среди мальчиков, и более половины учащихся 11-х классов регулярно употребляют алкогольные напитки", — добавил исследователь.

Говоря о тенденциях курения литовских школьников, Слапшинскайте-Дакявичене подчеркнула, что каждый десятый молодой человек курит обычные сигареты, а каждый пятый – электронные сигареты.

"Хочу заметить, что 1 из 10 учащихся ежедневно употребляет табачные изделия, но количество новых попыток употребления табака снижается. Подростки чаще употребляют обычные табачные изделия, употребление табачных изделий наиболее распространено среди школьников старшего возраста", - сказал санитарный врач.

"Что касается склонности учащихся к курению электронных сигарет за последние 30 дней, мы должны подчеркнуть, что каждый пятый курит электронные сигареты", - отметила Слапшинскайте-Дакявичене, добавив, что курение электронных сигарет популярнее среди девушек и молодежи старшего возраста.

За последние 12 лет наблюдается небольшой рост употребления марихуаны среди учащихся. По словам специалиста в области общественного здравоохранения, каждый двенадцатый опрошенный школьник употреблял марихуану в течение последнего месяца.

"Практически с 2010 года мы наблюдаем рост этой тенденции. Каждый двенадцатый опрошенный школьник употреблял марихуану за последние 30 дней. Мы видим, что около 9,2 % мальчиков и 6,9 % девочек употребляют марихуану", — сказала она.

Удовлетворенность жизнью детей снижается

По словам профессора Литовского университета медицинских наук, др. Кястутиса Шмигельскаса, наблюдение за детской удовлетворенностью жизнью ведется последние четыре года. Он добавил, что старшеклассники менее удовлетворены жизнью.

"В прошлом удовлетворенность детей жизнью росла, но в последние четыре года наблюдается спад. Мы видим, что старшеклассники и девочки являются более чувствительной группой, чем юноши и младшие школьники", — представил данные профессор на конференции.

Шмигельскас также рассказал о более широком использовании социальных сетей школьниками. По его словам, у 17% есть 5 и более симптомов, указывающих на риск зависимости от социальных сетей.

"Использование социальных сетей сейчас на подъеме. Четыре года назад около 12% школьников уже имели 5 и более симптомов, указывающих на риск зависимости от социальных сетей", — сказал профессор.

"Сейчас эта доля выросла уже до 17%. Естественно, этому способствовали самоизоляция и карантин, которые вынудили целый пласт жизни уйти в виртуальное пространство", — добавил он.

Киберзапугивание набирает обороты

По словам Шмигельскаса, уровень регулярных издевательств в школах постепенно снижается. Однако по-прежнему 27% учащихся 5-9 классов отмечают, что над ними часто издеваются.

"Однако только 12% 11-классников указали на это, что означает, что проблема становится все же менее распространенной в старших классах", - отметил он.

"Кроме того, из-за распространения онлайн-общения закономерным итогом является увеличение частоты онлайн-издевательств. Правда, это не так уж и много, - 14%, но это тоже немаловажно", — подчеркнул профессор.

Исследование HBSC — единственное в Европе исследование здоровья и образа жизни детей, проводимое по единому протоколу исследования в 51 стране. Это основной инструмент мониторинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за здоровьем и образом жизни детей, который проводится каждые 4 года. В Литве это исследование проводится с 1994 года. Лидером исследований в Литве является Научно-исследовательский институт здоровья LSMU.