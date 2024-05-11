Исследование: каждому пятому жителю Литвы не хватает денег на ремонт

По данным опроса, в этом году начать ремонт планируют 35% жителей Литвы, 40% жителей Латвии и 34% жителей Эстонии. 20% литовцев, 23% латвийцев и 30% эстонцев указали, что хотели бы сделать ремонт, но сейчас у них на это нет денег.
Большинство участников опроса указали, что перед тем как сделать ремонт, они откладывают на это деньги (43% литовцев, 37% латвийцев и 32% эстонцев). Однако 5% литовцев и эстонцев, а также 6% латвийцев берут потребительский кредит, 5% литовцев, 8% латвийцев и 10% эстонцев указали, что откладывают свои планы из-за недостатка финансов на ремонт.
По словам представителя банка Citadele Руты Яжерскене, в последний год жители активнее брали деньги в кредит на жилье и его оборудование. В первом квартале этого года банк Citadele выдал 19% от всех потребительских кредитов именно на жилье. Это на 47% больше, чем в первом квартале 2023 г.
Согласно результатам опроса, в надежде сэкономить большинство жителей сами делают ремонт (44% литовцев, 53% латвийцев и 54% эстонцев). 45% литовцев, 39% латвийцев и 37% эстонцев самостоятельно намерены сделать хотя бы небольшие работы, более сложные - предоставляют профессионалам. Только 12% литовцев, 8% латвийцев и 9% эстонцев все работы доверяют профессионалам.
Опрос, заказанный банком Citadele, провела компания Norstat в марте 2024 г. В каждой стране опросили минимум 1000 жителей в возрасте 18-74 лет.