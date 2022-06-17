Его результаты показали, что какое-либо физическое, включая угрозы, или сексуальное насилие испытали 25,2% женщин в возрасте 18-74 лет и 20% мужчин того же возраста.

Психологическое, физическое или сексуальное насилие от своего партнера испытала почти каждая третья женщина. Согласно данным исследования, часто мишенью для насилия становились женщины старшего возраста.

От своего партнера пострадали 2,4% мужчин.

По данным Департамента статистики Литвы, среди партнеров больше всего распространено психологическое насилие - от него пострадало 30% женщин. В возрастной группе 18-29 лет - 20,6%, в группе 65-74 - 34,3%.

Десятая часть испытавших насилие от партнера по интимным отношениям получили физические повреждения, 5,5% ощущали угрозу для жизни.

Исследование показало, что партнеры чаще проявляют насилие в отношении малообразованных женщин.

Среди испытавших насилие не от партнера более половины составили мужчины - 56,7%.

О насилии женщины чаще всего говорили с близкими, 26,1% - обратились в полицию.

С преследованиями столкнулись 5,6% женщин в возрасте 18-74 года и 3,7% мужчин.

"Результаты исследования показали, что жители хорошо информированы об организациях, предоставляющих помощь пострадавшим от насилия. О них знали 99,2% испытавших насилие и 98,4 не испытавших насилие женщин (97,3% и 96,2% мужчин)", - сообщил Департамент статистики.

Исследование проводилось в апреле-сентябре прошлого года.