Исследование: каждая 5-я сигарета в Литве - контрабандная, масштабы растут

Исследование KPMG показало, что в 2022 г. в Литве выкурили 2,63 млрд. сигарет, на 0,2 млрд. меньше, чем в 2021. Из них 0,59 млрд. или 19,2% от общего количества были нелегальными, это на 0,2% больше, чем в 2021 г.

В ходе исследования оценивали положение в других странах ЕС и Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Украине и Молдове.

Тройка самых проблемных стран в 2022 г. - Франция, Ирландия и Греция, где нелегальные сигареты занимают 32, 24 и 21% рынка. В Украине этот показатель составляет 20%. В Польше количество нелегальных сигарет значительно снизилось - до 4,2%.

В Литве, по данным KPMG, в последние 5 лет рынок нелегальных сигарет постоянно рос и вырос с 17 до 19,2%. Большая часть нелегальных сигарет (77%) попадает в Литву из Беларуси, еще 0,03 млрд. - из Польши.

Это обусловлено географическим положением страны. Рост контрабанды из Беларуси связан со значительной разницей в ценах (в 5 раз, в Литве в среднем пачка стоит 3,95 евро, в Беларуси - 0,7 евро).